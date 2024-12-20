Три нижегородских университета вошли в число лучших в мире

ННГУ им. Лобачевского, Приволжский исследовательский медуниверситет и Мининский университет из Нижнего Новгорода вошли в число лучших в мире по версии глобального агрегированного рейтинга, сообщается на сайте best-edu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии