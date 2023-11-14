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Аршавин раскритиковал решение Кузяева перейти из "Зенита" во французский "Гавр"

Аршавин раскритиковал решение Кузяева перейти из "Зенита" во французский "Гавр"

Бывший футболист "Зенита", лондонского "Арсенала" и казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что ему непонятен переход Далера Кузяева из петербургской команды во французский "Гавр".

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