Аршавин раскритиковал решение Кузяева перейти из "Зенита" во французский "Гавр"

Бывший футболист "Зенита", лондонского "Арсенала" и казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что ему непонятен переход Далера Кузяева из петербургской команды во французский "Гавр".