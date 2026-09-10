К 2028 году Нижний Новгород получит все 170 трамваев «МиНиН»

К середине 2028 года в Нижнем Новгороде планируется вывести на маршруты все новые трамваи «МиНиН». Как сообщил «Ъ-Приволжье» директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский, к этому моменту завершится реконструкция трамвайной инфраструктуры, а также не исключена корректировка маршрутной сети.