К 2028 году Нижний Новгород получит все 170 трамваев «МиНиН»

К середине 2028 года в Нижнем Новгороде планируется вывести на маршруты все новые трамваи «МиНиН». Как сообщил «Ъ-Приволжье» директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский, к этому моменту завершится реконструкция трамвайной инфраструктуры, а также не исключена корректировка маршрутной сети.
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