В Госдепе сообщили, что Байден продолжает выступать за стабилизацию российско-американских отношений

Американский лидер Джо Байден остается приверженным нормализации диалога США и РФ, несмотря на новое обострение в двусторонних отношениях, заявила замглавы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
Американский лидер Джо Байден остается приверженным нормализации диалога США и РФ, несмотря на новое обострение в двусторонних отношениях, заявила замглавы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
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