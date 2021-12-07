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В Госдепе сообщили, что Байден продолжает выступать за стабилизацию российско-американских отношений

В Госдепе сообщили, что Байден продолжает выступать за стабилизацию российско-американских отношений

Американский лидер Джо Байден остается приверженным нормализации диалога США и РФ, несмотря на новое обострение в двусторонних отношениях, заявила замглавы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

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