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Регионы России

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В Казани стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия — Иран

В Казани стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия — Иран

Организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей, включающую концерт, автограф-сессии и розыгрыши призов.

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