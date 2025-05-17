Кукурелья о задачах «Челси» выйти в ЛЧ и выиграть ЛК: «У нас есть амбиции достичь своих целей. Мы творим нечто особенное, осталось лишь два матча»

Защитник «синих» выразил мнение после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в АПЛ. «Крайне важно [попасть в Лигу чемпионов], шаг за шагом мы творим нечто особенное, и теперь, чтобы достичь чего-то особенного, осталось лишь два матча.