Украинский офицер перешёл на нашу сторону с подарком – координатами логова командиров ВСУ Юлия СоколоваНа Запорожском направлении фронта произошел инцидент, который может оказаться ключевым в развитии конфликта.
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