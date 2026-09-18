Берёзы предсказали ранние заморозки и весну 2026 года

Зелёные листья берёз и утренний туман предсказывают холодные осени и ранние весны. 19 сентября нельзя заниматься физическим трудом, ссориться и выбрасывать еду — за это, по поверьям, Бог может наказать суровой зимой и нуждой.
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