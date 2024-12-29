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«Бутылку вина, наверное». Энтони Дэвис рассказал, что подарит Леброну Джеймсу на 40-летие

«Готов ли у меня подарок? Ему будет 40. Большая дата. Подарю ему бутылку вина, наверное. О, у меня появилась идея.

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