Лацио одержал победу над Венецией и прервал серию поражений соперника

Бойкая игра началась с возможности открытия счета у хозяев, но полузащитник «Венеции» Джон Йебоа не реализовал пенальти на 17-й минуте.
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