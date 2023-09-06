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  • Юрий
    а они и в советские времена не были  русофилами, а сейчас тем более......в настоящее время очень актуальна поговорка:..."Ну что, доиграли...
  • Ирина Голота (Болховитинова)
    "Думчане" работают по принципу - "чем бы дитя не тешилось"... Создали видимость работы, посидели в телефонах, получил...Перевод стрелок: ...
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Перевод стрелок: Россия вновь мечется между зимним и летним временем

Перевод стрелок: Россия вновь мечется между зимним и летним временем

Россияне хотят жить на светлой стороне, но им в Госдуме говорят — вы ошибаетесь Народных избранников должно уважать.

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Комментарии
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Александр
Народ в покое оставь.
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1 час.
Валерий Корытов
Я бы их послал в широко  известную в узких кругах, Перуанскую деревню!!!
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1 час.
ИГ
Ирина Голота
&quot;Думчане&quot; работают по принципу - &quot;чем бы дитя не тешилось&quot;... Создали видимость работы, посидели в телефонах, получили зрЯплату, а вам, народу, расхлебывать 🤷 Пора количество &quot;избранников&quot; уменьшать
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48 мин.

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