Россияне хотят жить на светлой стороне, но им в Госдуме говорят — вы ошибаетесь Народных избранников должно уважать.
Перевод стрелок: Россия вновь мечется между зимним и летним временем
Комментарии
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Александр
Народ в покое оставь.
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1 час.
Валерий Корытов
Я бы их послал в широко известную в узких кругах, Перуанскую деревню!!!
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1 час.
ИГ
Ирина Голота
"Думчане" работают по принципу - "чем бы дитя не тешилось"... Создали видимость работы, посидели в телефонах, получили зрЯплату, а вам, народу, расхлебывать 🤷 Пора количество "избранников" уменьшать
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48 мин.
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