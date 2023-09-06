Перевод стрелок: Россия вновь мечется между зимним и летним временем

Я бы их послал в широко известную в узких кругах, Перуанскую деревню!!!

ИГ

Ирина Голота

"Думчане" работают по принципу - "чем бы дитя не тешилось"... Создали видимость работы, посидели в телефонах, получили зрЯплату, а вам, народу, расхлебывать 🤷 Пора количество "избранников" уменьшать