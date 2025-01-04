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Футболист «Локомотива» Тикнизян назвал цель на 2025 год: «Если получится, дай бог»

Футболист «Локомотива» Тикнизян назвал цель на 2025 год: «Если получится, дай бог»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о своей цели на Новый, 2025 год.

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