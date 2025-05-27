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Что случилось ночью, 27 мая 2025 года

Что случилось ночью, 27 мая 2025 года

В Госдуму , направленный на защиту религиозных символов основных для России традиционных вероисповеданий, с этой инициативой выступила группа из 55 парламентариев во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой.

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