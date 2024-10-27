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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко о шансах Переса стать чемпионом: «При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал слова Антонио Переса Гарибая о своем сыне – пилоте Серхио Пересе.

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