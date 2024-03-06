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Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями

Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями

© Пресс-служба президента Украины Павел Котов Украина переживает экологическую катастрофу.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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18 час.
Майя Maja
Он не знает что формировалось тысячелетиями. Он знает только то, что было и есть при нем. Нельзя думать о твари, что она проявит человеческие качества ума, памяти, ценностей.
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5 час.

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