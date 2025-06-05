Португалия во Второй мировой войне

Camerton.webСетевой литературно-исторический КАМЕРТОН существует с 2009 года Вопрос о том, действительно ли был нейтральным нейтралитет Португалии во Второй мировой войне — это сложный вопрос, требующий несколько более чем на 5 минут анализа политической ситуации того времени.