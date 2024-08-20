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Китай

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Россия продолжит содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией -- В. Путин

Баку, 19 августа /Синьхуа/ -- Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации отношений и заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020 и 2022 годах.

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