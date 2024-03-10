Расчеты БПЛА помогли артиллерии уничтожить радиолокационную станцию ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) комплексов «Орлан-10» ВС РФ днем и ночью наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, выявляют цели, а также корректируют удары авиации и артиллерии по ним.
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