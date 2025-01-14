Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому

Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому

Кирилл Стрельников Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* опубликовал доклад, который подводит смысловую черту под итогами и перспективами участия Запада в конфликте на Украине.

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