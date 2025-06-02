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Воронежские новости

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Воронежцам рассказали, в каких регионах сбили БПЛА минувшей ночью

Воронежцам рассказали, в каких регионах сбили БПЛА минувшей ночью

В течение прошедшей ночи ликвидировали: - 51 беспилотников в небе над Курской областью; - 31 беспилотник в небе над Белгородской областью; - 27 беспилотников в небе над Липецкой областью; - 16 беспилотников в небе над Воронежской областью; - 11 беспилотников в небе над Рязанской областью; - 6 беспилотников в небе над Орловской областью; - 2 беспилотника в небе над Крымом; - 1 беспилотник в небе над Тамбовской областью.

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