Почему Запад активно защищает ЛГБТ сообщество? Тайная цель ЛГБТ

Александр Салтановский

"Сейчас США, как главная страна мира несёт свою идею по планете" А кто, где и когда назначил пиндосов мировыми главнюками??? Как всегда сами себя, суют свой длинный шнобель в каждую дырку в заборе, как бы кто с той стороны забора по этому шнобелю молотком не гвозданул, ох как больно будет!