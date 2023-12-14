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Почему Запад активно защищает ЛГБТ сообщество? Тайная цель ЛГБТ

Почему Запад активно защищает ЛГБТ сообщество? Тайная цель ЛГБТ

Сейчас вы узнаете зачем на самом деле Соединенным Штатам Америки нужны лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Сейчас США, как главная страна мира несёт свою идею по планете&quot; А кто, где и когда назначил пиндосов мировыми главнюками??? Как всегда сами себя, суют свой длинный шнобель в каждую дырку в заборе, как бы кто с той стороны забора по этому шнобелю молотком не гвозданул, ох как больно будет!
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7 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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6 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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6 час.

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