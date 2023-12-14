Сейчас вы узнаете зачем на самом деле Соединенным Штатам Америки нужны лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры.
Почему Запад активно защищает ЛГБТ сообщество? Тайная цель ЛГБТ
Комментарии
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Александр Салтановский
"Сейчас США, как главная страна мира несёт свою идею по планете" А кто, где и когда назначил пиндосов мировыми главнюками??? Как всегда сами себя, суют свой длинный шнобель в каждую дырку в заборе, как бы кто с той стороны забора по этому шнобелю молотком не гвозданул, ох как больно будет!
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7 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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6 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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6 час.
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