Какой денежный маникюр сделать в апреле 2025 года, чтобы поймать удачу за хвост Алёна ЮрьеваДенежный маникюр — это не просто модный тренд, а особая практика, призванная привлечь в вашу жизнь финансовое благополучие, удачу и успех.