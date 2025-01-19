Трамп побил свой собственный рекорд по сборам на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон с триумфом: судебные дела позади, руководители корпораций стекаются в Мар-а-Лаго, а инаугурационный комитет собрал рекордные суммы для церемонии.
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