Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта-2026» пройдет на обновленном стадионе «Труд» в Родниках

Начало большого спортивного события - 25 июля в 10:45. Всероссийский марафон спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - масштабный спортивный проект, реализуется Минсельхозом России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на популяризацию доступных видов спорта и здорового образа жизни на сельских территориях и в малых городах.