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В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП при попытке улизнуть от полиции

В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП при попытке улизнуть от полиции

В Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Так, сотрудники полиции пытались остановить нетрезвого нелегала на автомобиле марки Hyundai, но тот решил поиграть в гонщика.

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