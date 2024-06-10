Печальная история короткой жизни непутевой дочери Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова

Николай Рыбников и Алла Ларионова были одной из самых красивых пар в Советском Союзе. Знаменитые супруги были абсолютно разными людьми: Рыбников — замкнутым, иногда даже нелюдимым мужчиной, а Ларионова — открытой и общительной женщиной.