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Печальная история короткой жизни непутевой дочери Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова

Печальная история короткой жизни непутевой дочери Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова

Николай Рыбников и Алла Ларионова были одной из самых красивых пар в Советском Союзе. Знаменитые супруги были абсолютно разными людьми: Рыбников — замкнутым, иногда даже нелюдимым мужчиной, а Ларионова — открытой и общительной женщиной.

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