Пушков: Европа пересматривает свою помощь Украине в ожидании решений Трампа

Сенатор Алексей Пушков отметил, что до того момента, как избранный президент США Дональд Трамп определится с политикой в отношении Украины, в Европе будет наблюдаться приостановка ряда действий, включая поставки дальнобойных ракет в Киев.
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