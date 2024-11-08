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Пушков: Европа пересматривает свою помощь Украине в ожидании решений Трампа

Пушков: Европа пересматривает свою помощь Украине в ожидании решений Трампа

Сенатор Алексей Пушков отметил, что до того момента, как избранный президент США Дональд Трамп определится с политикой в отношении Украины, в Европе будет наблюдаться приостановка ряда действий, включая поставки дальнобойных ракет в Киев.

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