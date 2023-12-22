Минфин выступил против нулевой НДС на мандарины и елки

Минфин не поддержал идею введения нулевой ставки НДС на мандаринов и новогодние елки. Об этом заявил замглавы министерства Владимир Колычев в ответ на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
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