Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве

Следователи после случаев отравлений людей с подозрением на ботулизм в Москве провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, вынесены постановления о признании потерпевшими 10 лиц, сообщил 16 июня столичный главк СК РФ в Telegram-канале.
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