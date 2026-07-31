Архитектура смыслов: как Музей Елены Гратий в Зеленоградске переосмысляет историю человечества

На берегу Балтийского моря, там, где сосны Куршской косы уступают место аккуратным улочкам курортного Зеленоградска, за неприметным фасадом скрывается одно из самых неординарных культурных пространств современной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии