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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 августа 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 августа 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, первое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1180 =В момент любой неприятности со стороны других людей нужно устремляться к чувству Любви =Время и магнетизм - основа всей Жизни: именно в их взаимном сочетании возможно построение определённых видов Материи =Время механики и материализма уходит; человек приближается к Эре Сознания, которая главенствует во Вселенной =Всегда существует достаточно Света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет =Все мы друг другу попутчики.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Мы слишком много думаем о том, как найти нужного человека, и недостаточно – о том, как стать нужным человеком". БЛАГОДАРЮ!

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