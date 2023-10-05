Уже в октябре. Названы россияне, чей доход вырастет более чем на 5 процентов

Новое поручение было дано Мишустиным, сообщает KONKURENT.RU.На официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение,.
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