Удары по Белгородской области! Десятки дронов-камикадзе наносят удары по машинам и домам мирных

В селе Красное ранен мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги и госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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