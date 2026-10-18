Линейка должна повторить прежнюю стратегию Honor и составить конкуренцию Redmi, iQOO и Realme. Huawei готовится вывести на рынок новый суббренд смартфонов Starlight, известный в Китае как Xingmang.
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