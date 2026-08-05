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Тульские новости

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Губернатор Тульской области обсудил развитие опорных населенных пунктов

Губернатор Тульской области обсудил развитие опорных населенных пунктов

Пока в мире 4 августа отмечали День шампанского громкими звуками звенящих бокалов, в парадном зале тульского белого дома были слышны совсем другие звуки: отчеты чиновников, каждый из которых начинался с фразы «Уважаемый Дмитрий Вячеславович, уважаемые коллеги…», а заканчивался сухим «Доклад окончен».

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