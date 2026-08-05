Губернатор Тульской области обсудил развитие опорных населенных пунктов

Пока в мире 4 августа отмечали День шампанского громкими звуками звенящих бокалов, в парадном зале тульского белого дома были слышны совсем другие звуки: отчеты чиновников, каждый из которых начинался с фразы «Уважаемый Дмитрий Вячеславович, уважаемые коллеги…», а заканчивался сухим «Доклад окончен».