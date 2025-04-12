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Симоньян считает, что Украину ждет разделение территории по примеру Польши

Симоньян считает, что Украину ждет разделение территории по примеру Польши

Украину ожидает разделение, как это было с Польшей, считает главный редактор RT Маргарита Симоньян. В программе «Право знать» на телеканале ТВЦ она сказала, что Россия не претендует на чужие земли, а лишь на те территории, где проживают русские люди.

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