Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой готовится получить гражданство Израиля. По информации Sport24, футболист запустил процесс получения израильского гражданства и в скором времени станет игроком «Маккаби» из Хайфы.
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