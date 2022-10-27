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Семенович раскрыла секрет борьбы со стрессом

Семенович раскрыла секрет борьбы со стрессом

Известная российская певица Анна Семенович назвала свой способ борьбы со стрессом. Она объяснила, что после того, как перенесла COVID, ее состояние заметно ухудшилось, и проблемы и неудачи она начала воспринимать гораздо тяжелее, чем раньше.

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