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Исполнитель роли Супермена не поддержал смену ориентации супергероя

Исполнитель роли Супермена не поддержал смену ориентации супергероя

Решение компании DC Comics превратить Супермена в бисексуала раскритиковал бывший исполнитель персонажа Дин Кейн, 13 октября сообщает BBC.

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