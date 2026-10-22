Финляндия и Украина подписали семь документов, включая новый пакет помощи, на общую сумму €300 млн. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с финским премьер-министром Петтери Орпо в четверг, 22 октября 2026 года.
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