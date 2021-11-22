Руслан Сариев одержал победу в схватке по грепплингу

 Боец Eagles FC, претендент на чемпионский титул в легчайшем весе, Руслан Сариев провел поединок по грепплингу в рамках Arlan Grip Pro.

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