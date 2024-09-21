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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кузьменко: «Я ненавижу прошлый сезон. Хочу играть лучше и помогать «Калгари». Верю в себя и команду»

«Я с воодушевлением жду этого сезона, потому что у нас хорошая команда, очень хорошие игроки. Группа лидеров в этом году будет иметь важную роль.

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