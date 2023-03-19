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Когда не надо слушать врачей: неожиданный совет доктора Бубновского

Когда не надо слушать врачей: неожиданный совет доктора Бубновского

Этот человек известен тем, что создал современную кинезитерапию, которая позволяет справляться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций.

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