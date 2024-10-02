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"Если русский назвал тебя другом - начинай точить топор": женщина из Казахстана сказала недопустимое, что её народ думает о русских

"Если русский назвал тебя другом - начинай точить топор": женщина из Казахстана сказала недопустимое, что её народ думает о русских

Avia.pro - СМИ Как звучит! Весьма смелое заявление, не правда ли? Слушайте, что нам вещает женщина из Казахстана, которая, очевидно, считает, что прямо таки прочитала русских как открытую книгу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В 90-е казахи убивали русские семьи. Родителей и детей... А все их имущество присваивали...    ИЗВЕРГИ!! НЕЛЮДИ!!
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4 час.
tsan tsan
Автор, ну, на хрена вы какую-то дуру с соседней территории пиарите ? Кто бы узнал про её глупые слова, если бы вы их не разрекламировали ?  Кому бы нужна была её морда лица, если бы вы не показывали её во всех ракурсах ?
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3 час.
Виктор zz
Похоже, ты этой дурочкой сестры по разуму...
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2 час.

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