"Если русский назвал тебя другом - начинай точить топор": женщина из Казахстана сказала недопустимое, что её народ думает о русских

tsan tsan

Автор, ну, на хрена вы какую-то дуру с соседней территории пиарите ? Кто бы узнал про её глупые слова, если бы вы их не разрекламировали ? Кому бы нужна была её морда лица, если бы вы не показывали её во всех ракурсах ?