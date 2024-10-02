"Если русский назвал тебя другом - начинай точить топор": женщина из Казахстана сказала недопустимое, что её народ думает о русских

Avia.pro - СМИ Как звучит! Весьма смелое заявление, не правда ли? Слушайте, что нам вещает женщина из Казахстана, которая, очевидно, считает, что прямо таки прочитала русских как открытую книгу.
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