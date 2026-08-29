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Чемпионат России по футзалу. 1-й тур. «Кристалл» обыграл «Синару», «Новая генерация» встретится с «Торпедо» и другие матчи

C 28 по 30 августа проходят матчи первого тура чемпионата России по футзалу.  БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 1-й тур Первые матчи 28 августа Кристалл – Синара – 4:3 (2:2) Тюмень – Норильский никель – 1:5 (1:1) Сибиряк – КПРФ – 2:6 (2:3) 29 августа Новая генерация – Торпедо – 16.

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