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Фотоблогера нашли застреленным после сообщений об угрозах

Фотоблогера нашли застреленным после сообщений об угрозах

Zuma/TASS Мексиканского фотографа и автора контента Рикардо Суньигу Росаса застрелили спустя несколько недель после того, как он публично сообщил об угрозах из-за критики местных властей.

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