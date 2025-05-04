Деревянная сказка на 31м²: каркасный дом с яркими акцентами

Представьте : лежите вы ванне у огромного окна, и только намылились, а в окно пялится сосед.

Азохен вей товарищи бояре

Абрам напротив нашего дома строится студенческое общежитие, мне кажется нам надо купить занавесли потому что студенты будут подсматривать за мной. Сара не надо тратить на это деньги, когда студенты увидят тебя они сами купят занавески.