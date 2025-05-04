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Квартира, дом, дача

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Деревянная сказка на 31м²: каркасный дом с яркими акцентами

Деревянная сказка на 31м²: каркасный дом с яркими акцентами

Мы часто рассказываем про современные деревянные дома. Сегодня покажем один из таких — его площадь всего 31 квадратный метр, но внутри поместился традиционный уют и современный комфорт.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Представьте : лежите вы ванне у огромного окна, и только намылились, а в окно пялится сосед.
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14 час.
Людмила Заикина
Чудесный домик, я о таком только мечтаю
Ответить
12 час.
Азохен вей товарищи бояре
Абрам напротив нашего дома строится студенческое общежитие, мне кажется нам надо купить занавесли потому что студенты будут подсматривать за мной. Сара не надо тратить на это деньги, когда студенты увидят тебя они сами купят занавески.
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4 час.
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