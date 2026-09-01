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Мировое обозрение

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О профессионализме офицеров РККФ в 30-е годы ХХ века

О профессионализме офицеров РККФ в 30-е годы ХХ века

Штатная численность командиров и политработников ВМФ СССР с января 1937-го по февраль 1941-го выросла с 13,5 тысячи до 40 662 человек — практически втрое.

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