ДрузьяОбществоМегалиты по всему мируhttps://artsgtu Смотрите подборку фотографий — Мегалиты по всему миру .Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновО МИНЕРАЛЬНОМ ЦАРСТВЕ: "Эзотерическая психология, т.1, стр.221 Влияние организующего Седьмого Луча наиболее заметно в удивительной, геометрически совершенной структуре элементов, которая открывается под микроскопом и при изучении атома. Поскольку трактат предназначен для читателя, не имеющего академической, или научной подготовки, достаточно сказать, что минеральное царство есть результат «ритуала ритма», как и все базисные формы, на которых основаны и возведены мириады проявленных структур. Это царство демонстрирует всю красоту системы чисел, и нет такой фигуры и такого нумерологического соотношения, которое нельзя было бы обнаружить хотя бы в мельчайшей форме в этом фундаментальном царстве под оккультным микроскопом. Структуры минерального царства определяются двумя факторами: 1. Седьмой великий импульс, или воля к организации. 2. Побуждение творить, или начальный ритм, заставивший солнечного Логоса принять форму. Работа седьмого и первого Владык – это, по сути, работа архитектора и мага, и минеральный мир представляет собой совершенный результат Их усилий. Однако весь смысл и магическое откровение этого не будут осознаны до тех пор, пока не заработает внутреннее око истинного видения, которое позволит постичь реальное значение тех форм, что лежат в основе 222] творческой работы в остальных царствах природы. Тайны трансмутации – вот подлинные тайны этого царства; и процесс, и тайна выражены в двух словах: конденсация и трансмутация.Юрий ИльиновСтандарты безопасности на подъемнике в Вайоминге, 1960-еM TИ кто-то хочет сказать, что эти мегалиты вырубались дикарями медными топориками и перетаскивались на веревках? В таком случае, допотопные дикари были умнее подобных "исследователей". Потому что, они такого не делали. Даже если какая-то пра-цивилизация решила бы построить пирамиды, сравнимые с египетскими, технологиями медно-бронзового века, она бы строила их из камней, удобных для переноски и перевозки.Очевидно, что глыбы в сотни и более тонн, вырубались и перемещались теми, кому это было посильно и не слишком затратно. Т.е, весьма развитыми "допотопными" - до Потопа - цивилизациями.Комментировать
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