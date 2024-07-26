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Усик – о съемках в «Крушащей машине»: «С детства мечтал о кино. «Скала» – невероятный человек»

«Да, я попробовал себя в другой профессии. С детства мечтал о кино. Я всегда говорил: «В этой жизни возможно все.

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